Disarcionata all’improvviso | terribile caduta da cavallo per Klizia

Una cavallerizza di 37 anni è morta nel Cremonese dopo essere stata disarcionata da un cavallo durante un allenamento. L’incidente è avvenuto senza preavviso, provocando una caduta improvvisa e fatale. La donna, che era considerata esperta, è precipitata a terra mentre si allenava con il suo animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tragedia nel Cremonese dove una cavallerizza esperta, Klizia Jllary Fraglica, 37 anni, è morta dopo essere stata disarcionata dal cavallo durante un allenamento. L'incidente è avvenuto al Centro ippico Le Valli di Isola Dovarese, in provincia di Cremona. La donna, residente a Sesto Cremonese, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, ma le ferite riportate nella caduta si sono rivelate troppo gravi. Il decesso è stato constatato nel pomeriggio. La caduta durante l'allenamento. L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno mentre la cavallerizza stava effettuando una normale sgambata nel campo di lavoro del maneggio.