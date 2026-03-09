Cade nel pozzo e vola per sei metri | salvato un cagnolino di appena un chilo e mezzo

Un cagnolino di un chilo e mezzo è finito in un pozzo artesiano, scivolando e cadendo per sei metri. Un soccorritore è intervenuto tempestivamente, riuscendo a estrarlo in sicurezza. L’animale è stato recuperato senza conseguenze gravi, dopo aver vissuto un’esperienza rischiosa e improvvisa. La scena si è svolta in una zona rurale, dove il piccolo animale ha rischiato di rimanere intrappolato.

Pesa appena un chilo e mezzo, ma ha vissuto un'avventura da gigante (e decisamente pericolosa). Un piccolissimo cagnolino è stato il protagonista di un salvataggio, dopo essere scivolato in un pozzo artesiano. Per tirarlo fuori da quel buio profondo sei metri è servito il "cuore" e la tecnica dei Vigili del Fuoco. Alle 17.50 di ieri, domenica, una squadra del distaccamento di Cesena e il nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) della sede centrale di Forlì sono intervenuti in Via Sotto Rigossa, nel comune di Gambettola, per il soccorso. Un piccolo cane di circa un chilo e mezzo era accidentalmente precipitato all'interno di un pozzo artesiano, rimanendo bloccato a una profondità di circa 5-6 metri.

