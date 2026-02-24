Cade da tre metri mentre rifornisce una cisterna | operaio di 57 anni ferito gravemente

Un operaio di 57 anni è caduto da tre metri mentre riforniva una cisterna presso un’azienda di distribuzione di materie prime a Balerna, nel Canton Ticino. La caduta ha provocato ferite gravi e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. L’incidente si è verificato poco dopo le 9.30 in via Luigi Favre. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto e sulle condizioni dell’operaio. La scena rimane sotto osservazione.

Infortunio sul lavoro nel Canton Ticino, a Balerna. L'uomo, cittadino italiano residente in Italia, è precipitato mentre riforniva di carburante un camion cisterna ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Infortunio sul lavoro questa mattina a Balerna, nel Canton Ticino. Poco dopo le 9.30, in via Luigi Favre, presso una ditta attiva nella distribuzione di materie prime, un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, l'uomo – cittadino italiano residente in Italia – stava rifornendo di carburante un camion cisterna a un'altezza di circa tre metri.