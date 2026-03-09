Cade da cavallo e batte la testa | è morta in ospedale a 37 anni

A Isola Dovarese nel Cremonese, una donna di 37 anni è deceduta in ospedale dopo essere caduta da cavallo e aver battuto la testa. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, coinvolgendo un’esperta cavallerizza che, a causa della caduta, ha riportato ferite gravi. La vittima risiedeva nel Comune di Fiesse, a pochi chilometri di distanza.

A seguito della caduta, su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Piadena e Torre de' Picenardi, la 37enne ha battuto con violenza la testa sul terreno: tra le conseguenze dell'impatto anche un improvviso arresto cardiaco. È stata rianimata a lungo dai sanitari dell'automedica, in attesa dell'arrivo dell'elicottero decollato da Milano, sul posto anche i Vigili del Fuoco: soccorsa in codice rosso poco dopo mezzogiorno, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda, dov'è arrivata circa alle 14 ma dove è spirata a circa due ore dal ricovero. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Cade da un muro e batte la testa, nel giorno di Natale: donna in ospedaleMomenti di paura nella mattinata di Natale a Licusati, frazione del Comune di Camerota, dove una donna di circa 50 anni è rimasta gravemente ferita a...

Leggi anche: Bimbo di 10 anni cade da monopattino e batte la testa sull'asfalto: è grave

Tutto quello che riguarda Cade da cavallo e batte la testa è....

Temi più discussi: Cade da cavallo nei boschi delle Groane: portato in ospedale con l'elisoccorso; Cade dal cavallo imbizzarrito: muore una 37enne cremonese; Dal territorio - Cade da cavallo e muore; Cade da cavallo nei boschi del Parco delle Groane: soccorso con l’elicottero.

Cade da cavallo nei boschi delle Groane: portato in ospedale con l'elisoccorsoCade da cavallo tra i boschi del parco delle Groane e viene portato in ospedale con l’ elisoccorso: è successo verso le 17 di ieri, sabato 7 marzo, a Cogliate. monzatoday.it

Cade da cavallo, morta Klizia Jllary Fraglica: disarcionata al maneggio, era una cavallerizza esperta. Aveva 37 anniUna cavallerizza esperta, Klizia Jllary Fraglica, 37enne di Sesto Cremonese, è stata disarcionata oggi in un maneggio di Isola Dovarese, in ... msn.com

La Roma cade, agganciata dal Como e Juve a -1: le pagelle del match - facebook.com facebook

“Ci attaccano”: il drone cade sui binari e scatena la psicosi da guerra, linea interrotta per due ore x.com