Cade da un muro e batte la testa nel giorno di Natale | donna in ospedale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nella mattinata di Natale a Licusati, frazione del Comune di Camerota, dove una donna di circa 50 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta accidentale. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe precipitata da un muro alto circa tre metri, battendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

cade da un muro e batte la testa nel giorno di natale donna in ospedale

© Salernotoday.it - Cade da un muro e batte la testa, nel giorno di Natale: donna in ospedale

Leggi anche: Cade dal monopattino e batte la testa: è grave in ospedale

Leggi anche: Cade da un cestello a 3 metri d’altezza e batte la testa nel Bresciano: gravissimo operaio di 25 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incidente a Bari, scende dal bus e inciampa in una buca: cade e batte la testa, ferita una donna; Bari, donna cade dal bus e batte la testa: trauma alla testa e alla caviglia; Bari, scende dal bus e inciampa in una buca: donna cade e batte la testa; Spruzzata di neve sull’entroterra savonese. La situazione nel sassellese.

Ragazzino di 14 anni cade dalla bici e batte la testa contro un muro: è gravissimo - Un 14enne nella serata del 26 maggio è caduto dalla bicicletta a Stradella (Pavia) e ha battuto la testa contro un muro. fanpage.it

cade muro batte testaBari, donna cade dal bus e batte la testa: trauma alla testa e alla caviglia - I passeggeri del bus hanno dovuto scendere e attendere un altro mezzo per proseguire il viaggio, mentre il bus è rimasto fermo in attesa dei ... giornaledipuglia.com

Stradella, ragazzino di 14 anni cade in bicicletta e batte la testa: è gravissimo - Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravissime condizioni al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere caduto dalla sua bicicletta ed aver sbattuto la testa contro ... milano.corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.