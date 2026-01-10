Bimbo di 10 anni cade da monopattino e batte la testa sull' asfalto | è grave

Da foggiatoday.it 10 gen 2026

È ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di Neurochirurgia pediatrica del Policlinico di Foggia, il bambino di 10 anni, originario di Andria, giunto in ospedale dopo una rovinosa caduta dal monopattino. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 9 gennaio, ad Andria. Secondo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

