Bimbo di 10 anni cade da monopattino e batte la testa sull' asfalto | è grave

Un bambino di 10 anni, originario di Andria, è stato ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Neurochirurgia pediatrica del Policlinico di Foggia dopo una caduta dal monopattino, durante la quale ha battuto la testa sull'asfalto. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’incidente e monitorano attentamente il suo stato di salute.

È ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di Neurochirurgia pediatrica del Policlinico di Foggia, il bambino di 10 anni, originario di Andria, giunto in ospedale dopo una rovinosa caduta dal monopattino. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 9 gennaio, ad Andria.

