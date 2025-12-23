Comicità e improvvisazione tornano al Naima Club con Cialtronight
Il 15 gennaio 2026, il Naima Club ospiterà nuovamente
Per gli amanti della comicità dal vivo, il 15 gennaio 2026 torna il "Cialtronight", lo spettacolo ideato e condotto dal comico forlivese Andrea Vasumi, in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Giunto ormai alla quattordicesima edizione, il format torna con una serata ricca di ospiti e con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Serata di comicità e improvvisazione al Naima Club
Leggi anche: Comicità e improvvisazione guidano la nuova edizione di "Cialtronight"
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Ci siamo quasi! Tra due giorni Angelo Pintus arriva con il suo show Nabana e la risata è già nell’aria! Ultimissimi biglietti disponibili! Un’esplosione di comicità, improvvisazione e momenti che ti faranno ridere anche il giorno dopo! 11 dicembre 2025 – Zuri - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.