BYD arrivano Blade Battery 2.0 e Flash Charging per una ricarica più veloce e duratura
BYD annuncia l’arrivo della Blade Battery 2.0 e della tecnologia Flash Charging, progettata per rendere più rapida e duratura la ricarica dei veicoli elettrici. La batteria di seconda generazione integra miglioramenti rispetto alla versione precedente, mentre il sistema di ricarica può erogare fino a 1500 kW tramite un unico correttore. L’azienda si concentra sull’innovazione per facilitare la diffusione dei veicoli elettrici.
BYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash, sviluppata internamente, in grado di erogare fino a 1500 kw attraverso un unico correttore, e con la seconda generazione della sua batteria Blade.Le due tecnologie garantiscono insieme velocità di ricarica straordinarie, indipendentemente dalle condizioni. Una ricarica dal 10% al 70% richiede solo cinque minuti, mentre dal 10% al 97% richiede solo nove minuti. Anche a una temperatura di -30 °C, condizioni che normalmente comporterebbero una drastica riduzione della velocità, il caricabatterie FLASH è in grado di ricaricare una Blade 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Articoli correlati
BYD lancia Blade Battery 2.0 e Flash Charging, per una ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash,...
BYD estende la garanzia della Blade Battery a 8 anni o 250.000 kmMILANO (ITALPRESS) – BYD ha rafforzato il proprio impegno verso i propri clienti estendendo la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Blade Battery
Temi più discussi: Blade Battery atto secondo: Byd rilancia ancora. Si arriva a 1000 km di autonomia; BYD Blade Battery 2.0: addio attese, il pieno elettrico si fa in 10 minuti; BYD Blade Battery 2.0, la ricarica è da record: dal 10 al 97% in 10 minuti a 1,5 MW | Quattroruote.it; BYD Blade Battery di seconda generazione: ricarica dal 10% al 97% in 9 minuti.
Blade Battery 2.0 e Flash Charging: la svolta di BYD per ricariche da recordBYD unisce una batteria LFP di seconda generazione e colonnine fino a 1.500 kW per portare la ricarica delle auto elettriche a livelli quasi da carburante ... notizie.it
BYD lancia Blade Battery 2.0 e flash charging per ricarica più veloce e duraturaBYD si prepara ad abbattere le ultime barriere che contrastano la diffusione capillare dei veicoli elettrici con la sua tecnologia di ricarica Flash ... msn.com
Tecnoandroid. BLOODTHXRN · SI AI AI. BYD rivoluziona la ricarica delle auto elettriche BYD ha presentato la nuova Blade Battery 2.0, una tecnologia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui ricarichiamo le auto elettriche. La novità più impressio - facebook.com facebook