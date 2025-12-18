Busta paga cancellata l’addizionale Irpef | ecco chi guadagnerà fino a 270 euro in più

Per il 2026, i lavoratori del Lazio vedranno una busta paga più leggera grazie all'eliminazione dell’addizionale Irpef e a una detrazione di 60 euro. Questa novità rappresenta un passo importante per alleggerire il carico fiscale, con benefici concreti fino a 270 euro in più nel cedolino. Una misura che mira a sostenere i cittadini della regione, migliorando il loro potere d’acquisto.

Niente maggiorazione dell’Irpef e una detrazione da 60 euro. Sono queste le novità in busta paga per il 2026, che riguarderanno però solamente i cittadini del Lazio. La Regione Lazio, infatti, ha siglato un accordo con Cgil, Cisl e Uil con il quale conferma per il 2026 l’esenzione del pagamento dell’addizionale Irpef per le fasce di reddito più basse. L’intesa è stata trovata nell’incontro di ieri tra l’assessore al Bilancio regionale, Giancarlo Righini, e i rappresentanti delle sigle sindacali del Lazio. La Regione stanzierà, all’interno del suo bilancio, oltre 200 milioni proprio per le questioni relative ai redditi, al lavoro e al potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

