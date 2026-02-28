Pompieri pilastro della sicurezza | Rafforzerò la prevenzione incendi dopo i tragici eventi di Crans

I pompieri sono stati al centro delle recenti attività di sicurezza, con un impegno speciale sulla prevenzione incendi. Dopo i tragici eventi di Crans, le autorità hanno annunciato che verranno intensificati gli sforzi per migliorare le misure di prevenzione. Le statistiche mostrano che le sfide sono state numerose e variegate, ma l’obiettivo resta rafforzare la protezione della comunità.

di Laura Valdesi SIENA "Varie le sfide affrontate, questo raccontano le statistiche sugli interventi 2025: da incendi a incidenti stradali, da dissesti statici alla ricerca di persone disperse", sottolinea il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Siena Raffaele Cimmino durante la festa per gli 87 anni della fondazione dei Corpo. "Ma accanto al soccorso si muove una macchina imponente, quello della prevenzione incendi, spesso silenziosa ma vitale. Un settore che ho intenzione di rafforzare ulteriormente traendo un insegnamento severo dai tragici eventi di Crans Montana. Prevenzione che non deve essere percepita come onere burocratico quanto come scudo per evitare che l’imponderabile diventi realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Crans-Montana, cosa ci insegna la strage di Capodanno sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezzaL'incendio che, la notte di Capodanno, ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, causando 40 morti e oltre cento feriti, è...

Sicurezza sul lavoro: via alla campagna di prevenzione dopo Crans-MontanaBRINDISI - Il dramma di Crans-Montana torna a far riflettere il mondo dell'imprenditoria locale.

