Messa in sicurezza delle scuole il Comune chiede finanziamenti per 1,8 milioni di euro

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Latina ha richiesto finanziamenti per 1,8 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di sei edifici scolastici e al rilascio dei certificati antincendio. L'obiettivo è garantire ambienti più sicuri e conformi alle normative di sicurezza, intervenendo su strutture strategiche per la tutela degli studenti e del personale scolastico.

Immagine generica

Certificati antincendio per sei edifici scolastici di Latina. Sono stati individuati dal Comune che ha chiesto contributi per 1,8 milioni di euro; soldi che serviranno anche per la messa in sicurezza. Lo ha deciso la giunta della sindaca Matilde Celentano che, nella seduta di ieri, ha approvato. Latinatoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Messa in sicurezza scuole Sulmona - l'Usrc attende il piano del Comune

Video Messa in sicurezza scuole Sulmona - l'Usrc attende il piano del Comune

messa sicurezza scuole comuneScuole, 1,75 milioni dal Pnrr per sicurezza e accessibilità: "Lavori affidati entro aprile" - Il Comune candida dieci edifici scolastici a un bando del ministero dell’Istruzione e del merito. genovatoday.it

messa sicurezza scuole comuneManutenzioni scuole: 1,7 milioni per la messa in sicurezza di 10 edifici scolastici genovesi - Il Comune di Genova – Direzione Area Programmazione e Attuazione Opere pubbliche ha presentato richiesta di finanziamento Pnrr per interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.