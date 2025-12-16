Messa in sicurezza delle scuole il Comune chiede finanziamenti per 1,8 milioni di euro

Il Comune di Latina ha richiesto finanziamenti per 1,8 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di sei edifici scolastici e al rilascio dei certificati antincendio. L'obiettivo è garantire ambienti più sicuri e conformi alle normative di sicurezza, intervenendo su strutture strategiche per la tutela degli studenti e del personale scolastico.

Certificati antincendio per sei edifici scolastici di Latina. Sono stati individuati dal Comune che ha chiesto contributi per 1,8 milioni di euro; soldi che serviranno anche per la messa in sicurezza. Lo ha deciso la giunta della sindaca Matilde Celentano che, nella seduta di ieri, ha approvato. Latinatoday.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Messa in sicurezza scuole Sulmona - l'Usrc attende il piano del Comune Video Messa in sicurezza scuole Sulmona - l'Usrc attende il piano del Comune Video Messa in sicurezza scuole Sulmona - l'Usrc attende il piano del Comune Scuole, 1,75 milioni dal Pnrr per sicurezza e accessibilità: "Lavori affidati entro aprile" - Il Comune candida dieci edifici scolastici a un bando del ministero dell’Istruzione e del merito. genovatoday.it

Manutenzioni scuole: 1,7 milioni per la messa in sicurezza di 10 edifici scolastici genovesi - Il Comune di Genova – Direzione Area Programmazione e Attuazione Opere pubbliche ha presentato richiesta di finanziamento Pnrr per interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ... msn.com

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni marciapiedi nel centro di San Rocco Castagnaretta. Gli interventi riguardano in particolare via Demonte e via Franco Centro, in un’area strategica che comprende le scuole e i principali servi - facebook.com facebook

Fiamme spente e area messa in sicurezza dopo 4 ore di lavoro: 3 squadre dei #vigilidelfuoco in azione stanotte nel quartiere Sant’Elia a #Cagliari per l’ #incendio in un condominio, soccorsa una persona con disabilità ai piani alti dell’edificio #11dicembre x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.