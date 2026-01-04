Buoni pasto l’esenzione sale a 10 euro | risparmi fino a 500 euro all’anno

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, la soglia dei buoni pasto esenti da tassazione aumenta a 10 euro. Questa modifica permette ai lavoratori italiani di risparmiare fino a 500 euro all’anno, rappresentando un beneficio concreto e diretto. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa novità e come poter sfruttare al meglio questa opportunità.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, un segnale concreto arriva per milioni di lavoratori italiani. La soglia di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici è innalzata da 8 a 10 euro giornalieri. Una misura attesa, che modifica il comma 14 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, pari a 22 miliardi. La decisione è stata presa con l’obiettivo dichiarato di potenziare il welfare aziendale, sostenere il potere d’acquisto e dare una spinta ai consumi interni. La soglia per i buoni cartacei resta invece ferma a 4 euro. I risparmi per i dipendenti. L’intervento si configura come una leva per trasferire risorse direttamente nelle tasche dei dipendenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

