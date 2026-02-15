Busso! Striscio! Volo! | tutto esaurito al torneo di maraffone con 128 giocatori

Venerdì sera, il torneo di maraffone ha registrato il tutto esaurito, con 128 partecipanti che hanno riempito la Sala “Fulgor” della parrocchia di Sant’Egidio Abate a Gambettola. Le urla di “Busso! Striscio! Volo!” hanno riempito l’ambiente, trasmettendo tutta l’energia dei giocatori. La scena si è svolta davanti a un pubblico appassionato, attratto dall’entusiasmo e dalla competizione tra i partecipanti.

Ad aggiudicarsi il prestigioso Trofeo "La Caveja" e i premi in prodotti tipici locali è stata la coppia composta da Nereo Paganelli ed Emanuele Bastoni di Sala di Cesenatico "Busso! Striscio! Volo!". Sono state queste le grida cariche di passione che hanno animato, nella serata di venerdì, la Sala “Fulgor” della Parrocchia di Sant’Egidio Abate a Gambettola. Il tradizionale Torneo di Maraffone, organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo e giunto alla sua 27esima edizione, ha registrato ancora una volta il "tutto esaurito" con la partecipazione di 128 giocatori (64 coppie) tra soci e clienti dell'istituto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it A Nardo' il torneo calcio balilla specialità "Tutto volo" Vieni a Nardò il 16 gennaio alle 19:00 per il torneo di calcio balilla in specialità “Tutto Volo”. L’Aida apre il 2026 al Galli con tre recite: l’opera di Capodanno è già da tutto esaurito L’Aida apre il 2026 al Teatro Galli con tre recite, tutte già esaurite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Sino a domenica 15 siamo alla 315° edizione della Fiera di San Valentino di Bussolengo (VR) con le nostre stufe a bioetanolo; un'occasione per scoprire dal vivo il calore di una fiamma vera, calda, ecologica e pratica #ItalProgress #StufaSenzaCannaFumari facebook