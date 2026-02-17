L’assist di Rubio all’amico Orbán irrita Bruxelles

Luca Rubio ha suscitato polemiche a Bruxelles dopo aver aiutato Viktor Orbán a rafforzare il suo ruolo all’interno dell’Unione Europea. Durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il sottosegretario ha incontrato il premier ungherese e altri leader sovranisti, scatenando reazioni di fastidio tra i funzionari europei. In quell’occasione, Rubio ha condiviso con Orbán idee e proposte che alcuni considerano in contrasto con le politiche comunitarie. Nei giorni successivi, diverse fonti europee hanno espresso insoddisfazione per quella visita, ritenendo che possa indebolire l’unità dell’UE.

Rubio e l'Asse Sovranista: Una Diplomazia che Irrita Bruxelles. Il sottosegretario per le Politiche Europee, Luca Rubio, ha sollevato un acceso dibattito a Bruxelles dopo aver scelto di incontrare i leader più nazionalisti dell'Unione Europea, in particolare il premier ungherese Viktor Orbán, durante un recente viaggio diplomatico a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco del 17 febbraio 2026. La decisione, e l'omissione di un incontro con la presidente estone Kaja Kallas, ha acceso interrogativi sulla linea politica del governo italiano e sul suo posizionamento all'interno dell'Unione Europea.