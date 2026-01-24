Durante il suo intervento a Davos, Zelensky ha rivolto un appunto all’Europa, criticando alcuni aspetti della collaborazione internazionale. Le sue parole, intense e dirette, hanno suscitato reazioni diverse tra gli osservatori. Il discorso ha rappresentato un momento di confronto diretto, volto a stimolare un’ulteriore attenzione alle questioni urgenti legate alla crisi in Ucraina e all’impegno degli alleati.

Sgridata di Zelensky all’Europa in un discorso che ha irritato diversi soggetti nel mondo. Quello di giovedì è stato un rimprovero inedito per i toni aspri, anzi feroci, che il presidente ucraino ha usato per “stimolare all’azione” i suoi principali – forse gli ultimi – alleati politici e sostenitori finanziari. Magari intendeva “solamente” esortarli a fare di più, ma ne è uscita una tirata che ha lasciato allibita la stampa internazionale. Il giorno della marmotta. Sul palco dello World Economic Forum, Zelensky ha esordito con una citazione hollywoodiana. Ha descritto la realtà sua e dell’Ucraina come il “giorno della marmotta” su cui è incentrato il celebre film “Ricomincio da capo” del 1993. 🔗 Leggi su Follow.it

Zelensky sgrida l'Europa a Davos e se la prende un po' con tutti

Tajani: “A Davos Zelensky è stato ingeneroso con l’Europa”Durante il Forum di Davos, Tajani ha commentato le recenti dichiarazioni di Zelensky, sottolineando che l’Europa ha già fornito un sostegno significativo all’Ucraina sotto diversi aspetti.

Tajani a muso duro con Zelensky: “A Davos discorso ingeneroso verso l'Europa” | GUARDANel corso di un intervento a Davos, Tajani ha espresso fermezza nel commentare le posizioni di Zelensky, sottolineando come l’Europa abbia finora sostenuto l’Ucraina attraverso aiuti politici, finanziari e militari.

