Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato. In molte città, migliaia di persone si sono radunate in corteo a Roma, mentre in diversi settori si registrano possibili disagi, in particolare nelle scuole, nelle università, nella sanità e nei servizi amministrativi. La protesta è promossa da varie sigle sindacali di base.

AGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi soprattutto in scuola, università, sanità e servizi amministrativi. L’astensione riguarda numerosi comparti ma non coinvolge i trasporti, come ha chiarito la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero . La mobilitazione è stata proclamata da Slai Cobas per il sindacato di classe, Unione Sindacale Italiana (Usi 1912), Unione Sindacale di Base (Usb) e Clap, per rivendicare interventi su salari, condizioni di lavoro, contrasto alla precarietà e politiche sociali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Oggi lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori a rischio. In migliaia in corteo a Roma

Articoli correlati

Oggi lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori a rischioAGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del...

Sciopero generale nazionale del 9 marzo per i diritti delle donne: 24 ore di stop, i settori coinvoltiSarà uno sciopero generale e nazionale di 24 ore quello di lunedì, 9 marzo, e che coinvolgerà più settori sia pubblici che privati dalla scuola alla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oggi lo sciopero generale di 24 ore...

Temi più discussi: Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero generale 9 marzo, chi si ferma: il corteo e cosa cambia per i mezzi; Sciopero lunedì 9 marzo, chi si ferma oggi: cosa fanno i trasporti; Oggi non c'è lo sciopero generale dei trasporti. Ma si fermano scuola, sanità e altri servizi.

Oggi lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori a rischio. In migliaia in corteo a RomaAGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi soprattu ... msn.com

Sciopero generale 9 marzo, i mezzi di trasporto non sono coinvolti: i settori a rischioI mezzi di trasporto non sono coinvolti nello sciopero generale di oggi ma l’astensione dal lavoro riguarderà tutti i settori pubblici e privati come ... fanpage.it

FATE LARGO Arriva il campione italiano a cronometro! Oggi inizia la Tirreno-Adriatico e Filippo Ganna punta alla prova contro il tempo inaugurale! Appuntamento alle 15.40 per vederlo divorare quegli 11,5 km #ItaliaTeam Federciclismo - facebook.com facebook

“Partiamo da una foto”: inizia oggi il podcast sulla fotografia di Daniele Menin! Lunedì 9 ore 13.00 out sul nostro canale YouTube! Seguiteci sulle principali piattaforme di streaming e sulla nostra app Radio Leopolda! x.com