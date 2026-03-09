Oggi lo sciopero generale di 24 ore tutti i settori a rischio In migliaia in corteo a Roma

Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge sia il settore pubblico sia quello privato. In molte città, migliaia di persone si sono radunate in corteo a Roma, mentre in diversi settori si registrano possibili disagi, in particolare nelle scuole, nelle università, nella sanità e nei servizi amministrativi. La protesta è promossa da varie sigle sindacali di base.

AGI - Oggi  sciopero generale nazionale  di 24 ore proclamato da diverse sigle del  sindacalismo di base  e destinato a coinvolgere  lavoratori  del  settore pubblico e privato, con possibili  disagi  soprattutto in  scuola,  università,  sanità  e  servizi amministrativi. L’astensione riguarda numerosi comparti ma non coinvolge i  trasporti, come ha chiarito la  Commissione di garanzia sugli scioperi  nei  servizi pubblici essenziali. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero . La  mobilitazione  è stata proclamata da  Slai Cobas  per il sindacato di classe,  Unione Sindacale Italiana (Usi 1912),  Unione Sindacale di Base (Usb)  e  Clap, per rivendicare interventi su  salari,  condizioni di lavoro, contrasto alla  precarietà  e  politiche sociali. 🔗 Leggi su Agi.it

