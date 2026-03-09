Brucellosi bufalina meno capi abbattuti ed epidemia in calo

Nella provincia di Caserta, la brucellosi bufalina ha visto una diminuzione degli abbattimenti di capi e un calo dell'epidemia. Questo risultato si deve all'attuazione del programma di risanamento sanitario avviato dalla Regione Campania nel 2022, finalizzato all’eradicazione della malattia. Gli allevatori della zona stanno osservando un miglioramento nella situazione sanitaria delle loro mandrie.

Solo 10 focolaiativi in tutta la provincia casertana. Incidenza epidemiologica pari al 3,6% I dati aggiornati della Regione Campania al 6 marzo 2026 mostrano un trend positivo. Guardando alla provincia casertana il massimo annuo di focolai scende dagli87 del 2021 ai 10 del 2026. Si riducono anche gli indicatori epidemiologici di prevalenza dove si passa dal 18,71% del 2021 al3,6% del 2025-2026. Stesso trend in riduzione anche per l'incidenza che dal 12,43% del 2021 passa allo 0,8% del 2026. Diminuiscono gli abbattimenti dei capi infetti: si passa dai 10.863 del 2020 ai 2542 del 2025 con riduzione della quota sul patrimonio totale che passa dal 6,03% all'1,36%.