Torino respira ma non così bene | l’inquinamento atmosferico resta un’epidemia silenziosa ed evitabile

A Torino, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare un problema, anche se i dati indicano un miglioramento rispetto al passato. La qualità dell'aria sembra in fase di miglioramento nel 2025, ma resta una sfida costante per la città, che deve affrontare ancora livelli elevati di polveri sottili e inquinanti. La situazione si mantiene sotto osservazione, con interventi e monitoraggi in corso.

A Torino nel 2025 i "limiti protettivi per la salute" sono stati superati 293 giorni su 365. A quali rischi sono esposti quotidianamente i cittadini e perché su PM10, PM2.5 e NO2 (polveri sottili, ultrasottili e gas cancerogeni certi) siamo lontani dagli obiettivi del 2030 Sarebbero più di 6mila i morti stimati in 27 città italiane per malattie attribuibili a esposizione a inquinamento da PM2.5 nel 2025 secondo ISDE Italia, e tra queste c'è Torino. Il rapporto di causalità tra inquinamento atmosferico e danni alla salute è scientificamente provato. Ora Torino e il Piemonte hanno quattro anni per ridurre le emissioni PFAS, le insidie del... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Polveri sottili e sistema immunitario: così l’inquinamento atmosferico viene associato alle malattie autoimmuniUn nuovo studio ha messo in relazione l’esposizione alle particelle fini presenti nell’inquinamento atmosferico con alterazioni del sistema...

Se guardassimo al 2030, il bilancio sarebbe meno positivo. Nel 2025 la qualità dell'aria in Piemonte e a Torino migliora rispetto al passato, con cali di PM10 e NO?, ma i dati confermano che l'inquina

