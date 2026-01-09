Lavori BRT e cantieri edili variazioni nel posizionamento di fermate autobus

Kyma Mobilità informa gli utenti che, a causa dei lavori per la nuova rete BRT e dei cantieri privati, sono state apportate modifiche temporanee e permanenti alle fermate degli autobus. In particolare, per le linee 1/2, 8, 14, 16, 20, 21, 27 e 28, la fermata di Via Principe Amedeo 162 è stata anticipata di circa 50 metri. Si consiglia di verificare le variazioni prima di pianificare gli spostamenti.

Kyma Mobilità informa l'utenza che, in relazione all'avanzamento dei lavori per la nuova rete BRT (Bus Rapid Transit) e della presenza di cantieri privati, sono state disposte le seguenti modifiche temporanee e permanenti alla collocazione di alcune paline di fermata della rete urbana e suburbana: Linee 12 – 8 – 14 – 16 – 20 – 21 – 27 – 28: la fermata situata in Via Principe Amedeo al civico 162 è stata anticipata di circa 50 metri. La nuova collocazione è attiva all'altezza del civico n° 146. Tale spostamento si è reso necessario per consentire l'avanzamento dei lavori strutturali della nuova rete BRT.

