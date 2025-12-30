Opere concluse e scontri in Comune | il 2025 di Frosinone tra cantieri chiusi e polemiche sul BRT

Da frosinonetoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 a Frosinone ha visto la conclusione di numerose opere pubbliche e l’avvio di progetti di rigenerazione urbana, segnando un anno di cambiamenti. Tuttavia, sono emerse anche tensioni politiche e controversie, in particolare riguardo al sistema di trasporto BRT e alle recenti tensioni in Comune. Un anno di progressi e sfide che testimoniano il complesso percorso di sviluppo della città.

Il 2025 è stato un anno di forti contrasti per Frosinone, caratterizzato da opere pubbliche finalmente restituite alla cittadinanza, nuove inaugurazioni e segnali di rigenerazione urbana, ma anche da tensioni politiche crescenti e criticità ancora evidenti nello spazio pubblico, soprattutto sul. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

opere concluse e scontri in comune il 2025 di frosinone tra cantieri chiusi e polemiche sul brt

© Frosinonetoday.it - Opere concluse e scontri in Comune: il 2025 di Frosinone tra cantieri chiusi e polemiche sul BRT

Leggi anche: Dai un volto al nuovo BRT: il Comune di Frosinone lancia il concorso per nome e grafica

Leggi anche: Dai un volto al nuovo BRT: il Comune di Frosinone lancia il concorso per nome e grafica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.