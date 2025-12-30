Opere concluse e scontri in Comune | il 2025 di Frosinone tra cantieri chiusi e polemiche sul BRT

Il 2025 a Frosinone ha visto la conclusione di numerose opere pubbliche e l’avvio di progetti di rigenerazione urbana, segnando un anno di cambiamenti. Tuttavia, sono emerse anche tensioni politiche e controversie, in particolare riguardo al sistema di trasporto BRT e alle recenti tensioni in Comune. Un anno di progressi e sfide che testimoniano il complesso percorso di sviluppo della città.

