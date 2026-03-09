Brindisi | inibiti ds e presidente per battuta lesiva

Il giudice sportivo ha deciso di inibire il direttore sportivo e il presidente della Ss Brindisi Fc, rispettivamente per due mesi e quindici giorni e per due mesi, a causa di una battuta considerata lesiva. La decisione riguarda le persone coinvolte nel club pugliese e si basa sui comportamenti tenuti durante le attività ufficiali della squadra. Nessun altro dettaglio sui motivi specifici dell’episodio è stato reso noto.

Il giudice sportivo ha emesso un provvedimento severo contro il direttore sportivo Emanuele Righi e il presidente Giuseppe Roma della Ss Brindisi Fc, inibendoli rispettivamente per due mesi e quindici giorni e per due mesi. La sanzione scaturisce da una battuta lesiva pronunciata durante una conferenza stampa di novembre, che ha portato alle dimissioni dell’addetta stampa Caterina Cerino. Oltre all’inibizione dei dirigenti, la società è stata multata di 750 euro per carenze nel sistema di tutela interna. L’episodio si è verificato il 2 novembre scorso, al termine della sfida tra Brindisi e Novoli valida per l’Eccellenza, quando Righi, mentre veniva sistemato il microfono dalla collaboratrice, pronunciò parole inappropriate riferite a relazioni sentimentali passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

