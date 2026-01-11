Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi | cade a Cremona punteggio finale 72-61

La Valtur Brindisi ha subito una sconfitta a Cremona, con il punteggio di 72-61. La squadra ospite ha incontrato difficoltà nel contrastare la solidità difensiva dei padroni di casa, che hanno mantenuto il ritmo durante tutta la partita. La gara ha evidenziato le sfide della formazione biancoazzurra nel trovare continuità offensiva contro una difesa avversaria ben organizzata.

BRINDISI - Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi che cade a Cremona al termine di una partita in cui è costretta sempre a inseguire i padroni di casa che impongono una difesa solida e granitica scardinando i tasselli offensivi biancoazzurri. Una sconfitta dolorosa per la Valtur che vede. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: La Valtur Brindisi stecca a Verona: altra battuta d'arresto in casa della capolista Leggi anche: Valtur Brindisi a Cremona per vincere e continuare a stupire Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A2 - La Valtur Brindisi si ferma in casa della JuVi Cremona - La Valtur Brindisi incassa una battuta d’arresto sul parquet di Cremona al termine di una gara sempre in salita, con i padroni di casa capaci di imporre sin dalle prime battute una difesa ... pianetabasket.com

Colpo grosso Juvi Cremona, fermata la capolista Brindisi - Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi che cade a Cremona al termine di una partita in cui è costretta sempre ad inseguire i padroni di casa che ... basketinside.com

Valtur Brindisi, difesa e spettacolo: battuta l'altra capolista Verona - match della prima giornata di ritorno del campionato di basket di serie A2 in un ... msn.com

Battuta d’arresto in trasferta per la #Juventus #Primavera di Mister Padoin, superata a Firenze 2-0 dalla #Fiorentina nel match di campionato. Decisive le reti viola messe a segno nel primo tempo. x.com

Il girone d’andata dei Giganti si conclude con una battuta d’arresto. L’UnaHotels Reggio Emilia preme sull’acceleratore fin dai primi possessi e si impone al PalaBigi per 90-68. Mercoledì si torna in campo al PalaSerradimigni per la sfida di FIBA Europe Cup c - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.