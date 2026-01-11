Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi | cade a Cremona punteggio finale 72-61

La Valtur Brindisi ha subito una sconfitta a Cremona, con il punteggio di 72-61. La squadra ospite ha incontrato difficoltà nel contrastare la solidità difensiva dei padroni di casa, che hanno mantenuto il ritmo durante tutta la partita. La gara ha evidenziato le sfide della formazione biancoazzurra nel trovare continuità offensiva contro una difesa avversaria ben organizzata.

BRINDISI - Battuta d’arresto per la Valtur Brindisi che cade a Cremona al termine di una partita in cui è costretta sempre a inseguire i padroni di casa che impongono una difesa solida e granitica scardinando i tasselli offensivi biancoazzurri. Una sconfitta dolorosa per la Valtur che vede. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

