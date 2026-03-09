Espressioni lesive della dignità dell' addetta stampa | inibiti ds e presidente del Brindisi

Da brindisireport.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice sportivo ha deciso di inibire per due mesi e 15 giorni il direttore sportivo del Brindisi e per due mesi il presidente del club, in seguito alle espressioni ritenute lesive della dignità dell’addetta stampa durante una conferenza. La decisione riguarda le parole pronunciate da Righi e il comportamento dei due dirigenti in quell’occasione. Entrambi sono stati sospesi dalle loro funzioni ufficiali.

BRINDISI - Il giudice sportivo ha inflitto due mesi e 15 giorni di inibizione al direttore sportivo del Brindisic Emanuele Righi, e due mesi di inibizione al presidente del club biancazzurro, Giuseppe Roma, per le parole pronunciate da Righi in occasione della conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 2 novembre, al termine di Brindisi – Novoli, valevole per il campionato di Eccellenza. Il dirigente, in quell'occasione, avrebbe riferito, da quanto si legge nel provvedimento della giustizia sportiva, “espressioni lesive della dignità e del decoro” della ex addetta stampa del club, Caterina Cerino. Righi, sfiorato dalla Cerino, che gli stava sistemando il microfono, pronunciò a seguente battuta: “Con l'ultima donna che ha fatto così ho fatto quattro figli”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

