I vigilanti non possono fare la pausa da Gucci | la denuncia del sindacato

Il sindacato denuncia che i vigilanti di Italpol, impiegati presso il punto vendita Gucci di Novara, non possono usufruire delle pause previste dalla legge. Alcuni operatori lavorano turni di 7, 8 o 9 ore senza pause, contravvenendo alle norme che stabiliscono il diritto a pause dopo sei ore di lavoro. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sul rispetto delle normative vigenti.

"Gravissimo abbandono del personale 118": la denuncia del sindacatoIl sindacato UGL Salute FVG denuncia un grave abbandono del personale del 118, ormai in condizioni insostenibili.

