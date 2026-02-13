Nasce ToroStoria | il nuovo hub multimediale dedicato alla leggenda granata

Il 27 aprile 2024, ToroStoria ha visto la luce come nuovo punto di riferimento per i tifosi del Torino FC, per raccontare la storia e le imprese della squadra. La nascita di questo hub digitale nasce dall’esigenza di preservare e condividere le radici del club, coinvolgendo anche i più giovani appassionati. Con contenuti multimediali e approfondimenti, ToroStoria si propone di rivivere le emozioni delle partite storiche e di celebrare i protagonisti del passato granata. La piattaforma punta a rafforzare il senso di comunità e passione tra i tifosi, offrendo un viaggio nel cuore della storia del Torino.

L'ecosistema mediatico legato al Torino FC si espande con il debutto ufficiale di ToroStoria, nuova testata giornalistica interamente dedicata alla memoria e alla cultura granata. Il lancio del progetto, affidato alla direzione di Francesco De Leo, intercetta una simbologia temporale precisa, cadendo nel giorno del settantasettesimo anniversario dell'ultima vittoria nel derby del Grande Torino (13 febbraio 1949). La piattaforma si posiziona come hub documentale nell'anno che precede il centoventesimo anniversario della fondazione del club, previsto per il prossimo 3 dicembre, e nel cinquantenario dello storico scudetto della stagione 19751976.