Ancona e Pesaro si confermano le città più vivibili d’Italia grazie alla presenza di una forte brezza marina. La loro posizione in cima alla classifica climatica nazionale è stata determinata dai dati relativi alle condizioni atmosferiche e alla qualità dell’aria. Entrambe le città si distinguono per le caratteristiche climatiche che favoriscono un ambiente più salubre e piacevole rispetto ad altre località italiane.

La brezza marina ha spinto Ancona e Pesaro ai vertici della classifica climatica nazionale, confermandole come le città più vivibili d’Italia. I dati relativi al decennio 2015-2025 mostrano che queste località marchigiane hanno superato molte altre per comfort termico e ventilazione naturale. Ancona sale al quarto posto assoluto, migliorando la sua posizione rispetto all’anno precedente, mentre Pesaro si colloca al settimo gradino, risalendo dal decimo. La classifica valuta quindici parametri meteorologici specifici, tra cui l’intensità del vento estivo e la frequenza delle notti tropicali. Il fattore mare: un vantaggio competitivo per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brezza marina: Ancona e Pesaro dominano la classifica

Articoli correlati

Classifica migliori città per il clima: Ancona e Pesaro nella top 10, merito della brezza marinaAncona, 9 marzo 2026 – Ancona e Pesaro si confermano tra le prime dieci migliori città per il clima.

Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano la classifica giapponese, PS5 arrancaNel pieno della settimana cruciale per gli acquisti natalizi, il mercato giapponese dei videogiochi parla chiarissimo: Nintendo Switch 2 e Mario Kart...

Una selezione di notizie su Brezza marina

Argomenti discussi: IlSole24ore, Agrigento è la città più soleggiata d’Italia: 58ª per miglior clima.

Classifica migliori città per il clima: Ancona e Pesaro nella top 10, merito della brezza marinaBene anche il resto delle Marche: tutte le province sono nelle prime trenta posizioni della graduatoria pubblicata dal Sole 24 Ore. Fermo e Macerata mantengono la posizione dell’anno scorso nell’elenc ... msn.com

Sole e brezza premiano Bari, è di nuovo la città con il clima migliore d’Italia: terzo successo di filaMarzo pazzerello, oggi il maltempo è tornato a recitare un ruolo da protagonista a ... msn.com