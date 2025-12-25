Mario Kart World e Nintendo Switch 2 dominano la classifica giapponese PS5 arranca
Nel pieno della settimana cruciale per gli acquisti natalizi, il mercato giapponese dei videogiochi parla chiarissimo: Nintendo Switch 2 e Mario Kart World stanno dominando senza rivali. I dati di vendita pubblicati da Famitsu, relativi al periodo dal 15 al 21 dicembre, mostrano un pubblico nipponico fortemente orientato verso l’ecosistema Nintendo. La nuova console ibrida si conferma un successo commerciale travolgente, mentre PS5 arranca e fatica a tenere il passo, con il divario, soprattutto in patria, che appare sempre più marcato. Partendo dal software, Mario Kart World si piazza al primo posto settimanale con 115. 🔗 Leggi su Game-experience.it
