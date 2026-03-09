Oggi Brescia si è riempita di appassionati di corsa in occasione della ventiquattresima edizione della Bossoni Brescia Art Marathon, che ha visto la partecipazione di circa ottomila iscritti. Le iscrizioni, per motivi di sicurezza, sono state chiuse prima dell’evento, impedendo a eventuali altri runner di partecipare. La manifestazione ha coinvolto un numero record di persone rispetto alle edizioni precedenti.

Brescia – Città invasa dal popolo della corsa ieri per la ventiquattresima edizione della Bossoni Brescia Art Marathon (Bam), un evento che ha registrato la partecipazione record di ottomila runner (ma avrebbero potuto essere anche di più: le iscrizioni per ragioni di sicurezza sono state chiuse). L’iniziativa, come sempre ormai un evento poliedrico e a misura di ogni ritmo, ha visto il centro chiuso al traffico dalle 8,30 alle 14,30. Le tre gare competitive - la 10 chilometri, la mezza e la maratona - hanno preso il via in contemporanea da largo Formentone e da via X Giornate, mentre le due prove libere - Easy Run 10 e Rondinelle Family walking - sono invece partite da corso Zanardelli e piazza Vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia Art Marathon: la carica degli 8mila. Record di partecipanti alle corse “su misura”

La carica dei 100 runner irlandesi alla Bossoni Brescia Art MarathonUn club irlandese nato solo due anni fa porterà oltre cento atleti alla Bossoni Brescia Art Marathon del prossimo 8 marzo Un incontro tra culture...

Leggi anche: Coelmo Napoli City Half Marathon, la carica dei 10.000 runners partecipanti

Tutto quello che riguarda Brescia Art Marathon la carica degli....

Temi più discussi: BAM Brescia Art Marathon; La carica degli 8.000 per la Brescia Art Marathon: ecco i vincitori; Brescia: Brescia Art Marathon 2026 | Percorsi e orari; Brescia Art Marathon: Bottarelli nella Mezza.

Brescia Art Marathon ecco i vincitori delle gare sui 10, 21 e 42 chilometriEnrico Vecchi e Angela Girelli hanno battuto tutti nella distanza più breve. Alberto Vender e Sara Bottarelli in quella intermedia. Davide Angilella e Laura Gotti hanno conquistato la distanza più lun ... quibrescia.it

Art Marathon fa ventiquattro. Per una giornata ecologicaDomenica ecologica per la Brescia Art Marathon. La ventiquattresima edizione della maratona bresciana non sarà solo un momento ... msn.com

La carica degli 8.000 alla 24ª edizione della Brescia Art Marathon Questa mattina migliaia di runner hanno animato le vie del centro di Brescia per una giornata che è molto più di una gara podistica: uno spettacolo a cielo aperto capace di unire sport, cul - facebook.com facebook

Brescia Art Marathon ecco i vincitori delle gare sui 10, 21 e 42 chilometri - Enrico Vecchi e Angela Girelli hanno battuto tutti nella distanza più breve. Alberto Vender e Sara Bottarelli in quella intermedia. x.com