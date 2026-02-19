Coelmo Napoli City Half Marathon la carica dei 10.000 runners partecipanti

Domenica 22 febbraio, la Coelmo Napoli City Half Marathon ha visto oltre 10.000 runner provenienti da 117 paesi diversi partire insieme. La gara ha coinvolto atleti di ogni livello, desiderosi di migliorare i propri tempi e conquistare il record di gara. Tra gli uomini, si sono sfidati per il primato italiano sulla distanza. La città si anima con il via di questa grande corsa, che ogni anno richiama partecipanti da tutto il mondo. La corsa si svolge lungo le strade storiche di Napoli, offrendo un panorama unico.

Domenica 22 febbraio la Coelmo Napoli City Half Marathon. Oltre 10mila al via da 117 nazioni. Caccia al primato maschile italiano di specialità e al record di gara. Domenica 22 febbraio vi sarà anche la Hyundai Relay, un percorso di emozioni e fatica condivise con la formula 10 Km + 11,0975 Km e che regala le emozioni della solidarietà. Tutti i partecipanti potranno scegliere la organizzazione no profit (ONP) alla quale aderire. Al via sabato 21 febbraio 2026anche la Family Run&Friends con partenza alle ore 11.00 su un percorso da circa 2 km. Carlo Capalbo, Presidente Napoli Running: “Avevo messo in calendario 10 anni fa il raggiungimento del plateau di 10mila iscritti. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Coelmo Napoli City Half Marathon, la carica dei 10.000 runners partecipanti Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: diecimila atleti per la Mezza MaratonaOggi, a Palazzo San Giacomo, si è tenuta la presentazione della Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, che si svolgerà domenica 22 febbraio. Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026Yeman Crippa parteciperà alla Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, un evento che riunisce appassionati di corsa e amatori in un percorso cittadino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Presentata la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026; Nella Sala Giunta del Comune di Napoli presentata laCoelmo Napoli City Half Marathon; Dole corre con la Coelmo Napoli City Half Marathon; Coelmo Napoli City Half Marathon 2026, 10mila al via. Coelmo Napoli City Half Marathon, 10mila al viaCoelmo Napoli City Half Marathon: 10mila runner da 117 Paesi, detenuti al via e 6 milioni di indotto per la città. stylo24.it Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: domenica 22 febbraio attesi 10mila atleti da tutto il mondoNapoli si prepara a vivere una due giorni di sport internazionale con la Coelmo Napoli City Half Marathon, in programma domenica 22 febbraio. L'evento, ormai consolidato come una delle mezze maratone ... ilvescovado.it Napoli corre e domenica torna l’appuntamento che ne ha fatto una capitale nazionale del podismo. Unica città che vanta sia il record maschile che femminile della mezza maratona. La Coelmo Napoli City Half Marathon si presenta ai nastri di partenza di dom facebook