Campi Flegrei diminuisce il sollevamento del suolo | 1,5 centimetri al mese I dati del bollettino Ingv
L'Ingv ha diffuso il nuovo bollettino settimanale sui Campi Flegrei, rilevando una diminuzione del sollevamento del suolo, ora pari a circa 1,5 centimetri al mese. I dati indicano un rallentamento del movimento geotecnico nell'area, fornendo elementi utili per il monitoraggio e la valutazione del vulcano. Questi aggiornamenti sono fondamentali per comprendere l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza delle popolazioni locali.
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il nuovo bollettino settimanale di monitoraggio del supevulcano dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
