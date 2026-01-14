Campi Flegrei diminuisce il sollevamento del suolo | 1,5 centimetri al mese I dati del bollettino Ingv

L'Ingv ha diffuso il nuovo bollettino settimanale sui Campi Flegrei, rilevando una diminuzione del sollevamento del suolo, ora pari a circa 1,5 centimetri al mese. I dati indicano un rallentamento del movimento geotecnico nell'area, fornendo elementi utili per il monitoraggio e la valutazione del vulcano. Questi aggiornamenti sono fondamentali per comprendere l’evoluzione della situazione e garantire la sicurezza delle popolazioni locali.

