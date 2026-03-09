Un braccio robotico antropomorfo viene utilizzato per l’addestramento dei piloti, segnando un cambiamento rispetto ai simulatori tradizionali che risultano ingombranti e costosi. Questa tecnologia si sta imponendo come alternativa più compatta e potenzialmente più efficace, eliminando la necessità di apparecchiature ingombranti e riducendo i costi legati alla formazione.

Un braccio robotico antropomorfo sta per rivoluzionare l’addestramento dei piloti, sostituendo definitivamente i simulatori tradizionali ingombranti e costosi. La tecnologia Akkodis, presentata oggi a Caltanissetta, promette di trasformare la formazione aeronautica grazie a una piattaforma scalabile e leggera. L’innovazione nasce dalla collaborazione tra industria e accademia, coinvolgendo Way4Ward, il Competence Center BI-REX di Bologna e il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna. Questo progetto, denominato ISCRA, punta a superare le limitazioni strutturali dei vecchi sistemi offrendo una riconfigurabilità totale per diversi modelli di aeromobili su un’unica infrastruttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Braccio robotico: la rivoluzione per l’addestramento

Articoli correlati

Piloti del futuro, un braccio robotico sostituirà i vecchi simulatori(Adnkronos) – Akkodis ha presentato ISCRA, una piattaforma di simulazione di volo basata su un braccio robotico antropomorfo, progettata per superare...

Il primo smartphone con un braccio robotico: come funziona il Robot Phone di HonorHonor a Barcellona ha presentato il Robot Phone, il primo smartphone con un gimbal incassato nella scocca che si apre quando abbiamo bisogna.

BRACCIO ROBOTICO FACILE E VELOCE #tutorial #diy #cardboard #robot #papercraft

Tutto quello che riguarda Braccio robotico

Argomenti discussi: Honor, IA e rivoluzione robotica al MWC 2026.

Honor presenta il suo primo robot umanoide (e non solo)Al MWC 2026 Honor presenta il Robot Phone con braccio robotico e sensore 200MP, il primo robot umanoide e altre grandi novità. ilsoftware.it

Honor Robot Phone: l’insolito smartphone con braccio robotico è la star del MWC 2026Honor presenta al MWC 2026 il Robot Phone: braccio motorizzato con fotocamera 200MP e tracking AI. No, non è un concept: arriverà in Cina nella seconda metà del 2026. leganerd.com