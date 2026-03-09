Box Office Italia | testa a testa tra Jumpers e Un bel giorno nel weekend di ripresa

Nel periodo dal 5 all’8 marzo 2026, il box office italiano ha visto un testa a testa tra il film

Il weekend cinematografico italiano dal 5 all’8 marzo 2026 ha regalato segnali importanti di vitalità. Secondo i dati riportati da Cineguru, il Box Office Italia del fine settimana ha chiuso con un incasso di 6.758.697 euro (912.102 spettatori), segnando una crescita del 17% rispetto al weekend precedente e dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato incoraggiante che inverte la tendenza negativa degli ultimi giorni. Sono due le pellicole ad aver dominato la scena, incollate in vetta alla classifica: l’animation DisneyPixar Jumpers – Un salto tra gli animali e la commedia italiana Un bel giorno. Il titolo d’animazione ha prevalso di pochissimo, forte di una solida performance domenicale, chiudendo con 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Jumpers - Un salto tra gli animali balza in testa alla classificagrazie ad un’ottima domenica da 713mila euro e sale a 1,6 milioni, lo stesso incasso complessivo di Un bel giorno che si ferma però a 612mila euro giornalieri. Completa il podio Cime Tempestose, che i ... mymovies.it

Ghostface è di nuovo tra noi! Scream 7 vola subito in testa al box office italianoIl ritorno del serial killer con la maschera bianca, Ghostface, con Scream 7 vola subito in testa alla classifica del box office italiano ... bestmovie.it

Jumpers – Un salto tra gli animali debutta al primo posto al box office italiano, con 1.643.945 euro, seguito dalla commedia Un bel giorno di Fabio De Luigi, con 1.637.533 euro e un totale di 1.660.233 euro comprese le anteprime. Chiude il podio Scream 7 co - facebook.com facebook