Box office Italia | Muccino debutta in testa Zalone supera i 75 milioni

Il film di Muccino conquista il primo posto al botteghino italiano, mentre Zalone supera i 75 milioni di incasso complessivo. Le cose non dette resta in vetta, e Buen Camino mantiene il record storico di incassi. Tra le novità, Greenland 2 e Send Help attirano il pubblico e si fanno notare.

Il nuovo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette, conquista il primo posto al box office italiano nel week-end dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026. Le cose non dette domina la classifica del week-end, mentre Buen Camino conferma il record storico. Tra le new entry, Greenland 2 e Send Help attirano l'attenzione del pubblico. Cinque titoli italiani nelle prime sei posizioni del box office del lunedì. Le cose non dette mantiene la vetta con 125mila euro e 2,3 milioni, gran debutto per Franco Battiato - Il lungo viaggio, che apre con 121mila euro e oltre 13mila presenze.

