Box Office Italia | Buen Camino da record nel primo weekend del 2026

Il weekend dal 1 al 4 gennaio 2026 ha registrato un consolidamento nel settore cinematografico italiano, con un incasso complessivo di 27 milioni di euro. Questo avvenimento conferma la ripresa e l’interesse del pubblico verso il cinema, evidenziando una crescita rispetto ai periodi precedenti. Di seguito, i dettagli sui film e le tendenze più rilevanti di questo primo weekend dell’anno.

Il weekend 1-4 gennaio 2026 ha registrato un Box Office ITALIA ricco, con un incasso complessivo di 27.71 milioni di euro con 3.413.359 spettatori. Il dato rispecchia un aumento del 64% rispetto allo stesso weekend del 2025 (che non includeva Capodanno) ma -27% rispetto al precedente weekend natalizio. Il mercato italiano post-feste rimane solido grazie al traino dei titoli natalizi, con il prodotto nazionale che continua a dominare le classifiche. Buen Camino di Checco Zalone (regia Gennaro Nunziante) ha mantenuto agevolmente la prima posizione del botteghino con una performance straordinaria: in soli 10 giorni dal debutto del 25 dicembre ha superato i 53.

