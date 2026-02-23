Reusa e Papetti protagonisti a Mozzate | spettacolo nella Coppa Italia Boulder

Reusa e Papetti hanno attirato l'attenzione a Mozzate durante la seconda tappa della Coppa Italia Boulder, grazie alle loro performance intense e sorprendenti. Il pubblico ha assistito a sfide emozionanti tra i migliori atleti, che hanno affrontato percorsi complessi e stimolanti. La competizione si è svolta nel Centro Federale, trasformando la giornata in un momento memorabile per gli appassionati di arrampicata. La tensione tra i partecipanti ha creato un’atmosfera vivace e coinvolgente.

La seconda tappa della Coppa Italia Boulder ha regalato emozioni e grande spettacolo al Centro Federale di Mozzate, confermandosi un appuntamento centrale nel calendario nazionale dell’arrampicata sportiva. Atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sui blocchi tracciati per l’occasione, in una competizione che ha messo alla prova forza, tecnica e capacità di lettura dei movimenti. A conquistare la vittoria sono stati Filippo Reusa nella gara maschile e Laura Papetti in quella femminile, entrambi capaci di imporsi con prestazioni solide e convincenti. Nella competizione maschile, Filippo Reusa ha dimostrato grande continuità sin dalle qualifiche, confermandosi poi nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Sportface.it

