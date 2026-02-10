Raid vandalico al coro di Duce duce agli Orti Urbani di Garbatella | devastata la casetta e l'attrezzatura

La notte scorsa, qualcuno ha preso di mira gli Orti Urbani di Garbatella. Hanno rotto vetri, distrutto attrezzi e versato carburante sul terreno. La casetta del coro “Duce, duce” è stata devastata. Un gesto vandalico che ha lasciato il posto in uno stato di totale abbandono. Nessuno ha ancora rivendicato l’azione e le forze dell’ordine stanno indagando.

Assalto notturno agli orti urbani del Parco Garbatella: vetri rotti, attrezzi distrutti e carburante a terra. Le associazioni denunciano un clima di intimidazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Orti Urbani Garbatella Al grido di "duce, duce" devastata la casetta degli orti urbani alla Garbatella Questa notte, qualcuno ha preso di mira gli Orti Urbani Garbatella, demolendo la casetta al loro interno. Nuovo atto vandalico agli orti urbani della Garbatella, il municipio: "Gesto vile" Questa mattina sono stati danneggiati gli orti urbani della Garbatella. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Orti Urbani Garbatella Argomenti discussi: Raid vandalico e slogan fascisti al liceo Righi: scuola chiusa due giorni e scoppia la polemica politica. Raid vandalico al coro di Duce, duce agli Orti Urbani di Garbatella: devastata la casetta e l’attrezzaturaAssalto notturno agli orti urbani del Parco Garbatella: vetri rotti, attrezzi distrutti e carburante a terra. Le associazioni denunciano un clima di intimidazione. fanpage.it Salerno, raid vandalici al Rione Petrosino, auto danneggiate: cresce paura tra residentiStampa Ancora danni e ancora paura al Rione Petrosino. In piazza Ippolito di Pastina, nell’area dove un tempo sorgeva la Clinica del Sole, i residenti si sono svegliati questa mattina davanti all’enne ... salernonotizie.it Un raid neofascista colpisce nella notte gli orti urbani della Garbatella, a Roma, tra cori inneggianti al "duce" e devastazioni mirate a impedire un’iniziativa sulla Palestina. Piena solidarietà a Orti Urbani Garbatella e Legambiente. #matrice x.com L’associazione e Legambiente non si lasciano intimidire «Gli Orti urbani Garbatella e il Parco Garbatella sono nati dall'impegno per il bene comune, non è certo distruggendo un amplificatore che si spegnerà la nostra voce» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.