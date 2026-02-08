Nuova emissione BOT a 12 mesi quand’è l’asta e quali rendimenti aspettarsi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di BOT a 12 mesi. L’asta si terrà presto, e gli investitori possono aspettarsi rendimenti in linea con le ultime emissioni. Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è stato pubblicato, così come le caratteristiche principali del titolo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Buoni ordinari del Tesoro, fornendo il calendario completo delle operazioni di sottoscrizione e le principali caratteristiche del titolo offerto. L’operazione rientra nella gestione ordinaria del debito pubblico e riguarda un BOT con durata annuale, destinato al mercato attraverso il consueto meccanismo dell’asta competitiva. Il calendario dell’emissione. Il termine per la prenotazione da parte del pubblico è fissato al 10 febbraio 2026. Le domande in asta dovranno essere presentate entro le ore 11 dell’11 febbraio 2026, mentre il collocamento supplementare, riservato agli operatori abilitati, è previsto per il 12 febbraio 2026 entro le ore 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

I Btp sono titoli di Stato a lungo termine, emessi dal governo italiano per finanziare il debito pubblico.

