Montolivo commenta la vittoria del Milan a Pisa | Partita della maturità Sono tre punti che pesano parecchio

Riccardo Montolivo ha commentato su 'Sky Sport' la vittoria del Milan a Pisa, causata da un gol decisivo nel secondo tempo. L'ex centrocampista rossonero ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un passo importante per il morale della squadra e ha evidenziato che quei tre punti avranno un peso significativo nella classifica. Montolivo ha aggiunto che il Milan ha dimostrato maturità, mantenendo la calma anche in situazioni difficili.

Il Milan dà continuità alla netta vittoria di Bologna e lo fa battendo il Pisa di Oscar Hiljemark. La gara dell'Arena Garibaldi è stata molto complicata per i rossoneri. Nonostante una prestazione non ottima, il Diavolo ha potuto festeggiare a fine partita. Dopo il gol iniziale di Ruben Loftus-Cheek, il Pisa aveva pareggiato i conti con Loyola, ma al minuto 85, l'infinito Luka Modric si è inventato la giocata che ha portato i tre punti ai rossoneri. Tre punti pesantissimi per il Milan, soprattutto viste le altre sfide del 25^ turno di Serie A (Inter-Juventus e Napoli-Roma). Nel post-partita su 'Sky Sport', l'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha commentato il successo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Montolivo commenta la vittoria del Milan a Pisa: “Partita della maturità. Sono tre punti che pesano parecchio” Chivu commenta la vittoria dell’Inter a Pisa: «Contento per la maturità della squadra» Pisa-Milan, Zazzaroni commenta il cammino dei rossoneri: “I punti sono 53, il resto sono ca**ate” Ivan Zazzaroni critica il percorso del Milan dopo la vittoria a Pisa, attribuendo le poche vitture raccolte a errori e sfortune. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Montolivo sul Milan dopo Pisa: Questi sono tre punti che pesano. Montolivo sul Milan dopo Pisa: Questi sono tre punti che pesanoIl Milan vince 1-2 a Pisa con un gol nel finale di Luka Modric che toglie le castagne dal fuoco per i rossoneri che trovano così la prima vittoria con ... milannews.it Bologna-Milan, Montolivo: I rossoneri hanno dimostrato compattezza e soliditàL'ex capitano della Fiorentina e dei rossoneri era presente negli studi di Sky Sport ... msn.com Attacca il Sassuolo e si gasa come un pazzo. Segna Bisseck e commenta affranto. Date un Maalox al telecronista di Dazn facebook