Mazzitelli sottolinea l'importanza dei punti in classifica, evidenziando la buona forma della Juventus. Secondo l’analista, i bianconeri hanno mostrato ancora una volta un rendimento positivo, dimostrando di essere una squadra competitiva. Queste considerazioni riflettono l’andamento della squadra in questa stagione, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato e migliorare ulteriormente le prestazioni complessive.

. Le sue dichiarazioni dopo la sfida. Mazzitelli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Cagliari Juventus 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni. MAZZITELLI – « Penso che pesano tanto, era una squadra in grande forma ha fatto le ultime due bene e anche oggi ha fatto bene. Oggi abbiamo sofferto bene e abbiamo colpito. Siamo contenti ed è un piccolo mattoncino. Oggi è giusto festeggiare ma poi torneremo a lavorare. Gol? Sono contento di aver festeggiato così » .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mazzitelli: «Punti che pesano tanto, la Juve era una squadra in grande forma e anche oggi ha fatto bene»

INCREDIBILE VITTORIA DEL CAGLIARI CONTRO LA JUVENTUS GRAZIE AL GOL DI MAZZITELLI. IL muro di Pisa di ha retto ed il Cagliari porta a casa 3 punti fondamentali per la salvezza. Forza Vecchio cuore Rossoblù - facebook.com facebook