Borse di studio l' Alma Mater mette 2,5 milioni di tasca propria | Nessuno studente idoneo resti escluso

L’Università di Bologna ha destinato 2,5 milioni di euro di fondi propri per finanziare le borse di studio, garantendo così che nessuno studente idoneo venga escluso per mancanza di risorse. La somma si rivolge a coloro che, pur risultando nelle graduatorie regionali, non hanno ricevuto il contributo a causa della scarsità di fondi disponibili. L’obiettivo è supportare gli studenti in difficoltà economica.

Intervento d'urgenza dell'Università di Bologna per coprire il vuoto dei fondi Er.go L’Università di Bologna interviene con 2,5 milioni di euro, di risorse proprie, per sostenere gli studenti che, pur risultando idonei nelle graduatorie regionali per il diritto allo studio, non hanno ottenuto la borsa per insufficienza di fondi disponibili. Si tratta di un intervento straordinario che fa fronte a un fenomeno che da molti anni era del tutto sconosciuto nella nostra Regione: quello degli idonei non beneficiari, ossia studenti che, pur avendo diritto alla borsa di studio secondo i criteri stabiliti dall’annuale bando di Er.go – Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, hanno visto deluse le loro aspettative perché i fondi a disposizione si sono rivelati insufficienti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

