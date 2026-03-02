Borsa Italiana oggi | crolla Piazza Affari in avvio europee in rosso Volano le quotazioni del petrolio
Oggi Piazza Affari apre in forte calo, trascinando anche gli altri principali mercati europei in territorio negativo. Nel frattempo, i prezzi del petrolio continuano a salire, registrando un aumento significativo. La giornata si presenta difficile per gli investitori e le borse in tutta Europa, con i listini che mostrano segni di volatilità e incertezza.
L’Ftse Mib apre a -2,5% nel primo giorno di contrattazioni dall’attacco congiunto di Usa-Israele all’Iran. Perdite pesanti a Francoforte e Parigi, tiene Londra Milano, 2 marzo 2025 – Si prospetta una giornata complicata per Borsa Italiana e su tutti i listini europei. Milano, insieme alle altre Piazze del Vecchio Continente, ha aperto oggi in caduta libera sugli effetti della crisi in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. Il Ftse Mib lascia sul terreno in avvio il 2,5% e precipita a 46mila punti. Vola il prezzo del petrolio. Intanto il petrolio continua la sua corsa col Brent che si mantiene a ridosso degli 80 dollari al barile e il Wti che supera i 73 dollari (+9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
