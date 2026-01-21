In vista delle amministrative di maggio, le tensioni tra le forze politiche si intensificano. La disputa tra Porta e Fossi si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione cittadina e le responsabilità politiche, con il centrosinistra e il centrodestra pronti a confrontarsi sui temi chiave che riguardano il futuro della città.

Si scaldano gli animi in vista delle amministrative di maggio. Da una parte il centrosinistra dall’altro il centrodestra. E il botta e risposta tra i leader dei due schieramenti, non si fa attendere. "Se Prato è commissariata dall’estate scorsa la responsabilità è solo e soltanto del Partito Democratico. Lo sanno bene i pratesi, nonostante i patetici tentativi della sinistra, ultimo il segretario regionale del Pd, di coinvolgere Fratelli d’Italia. Fossi offende l’intelligenza dei pratesi accostando due vicende distinte, con profili di gravità diversi. Evidentemente l’onestà intellettuale non è dote richiesta per fare il dirigente del Pd". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Porta contro Fossi: "Città commissariata? È solo colpa del Pd"

Leggi anche: Pd toscano, la spaccatura si allarga: dall’Empolese Valdelsa duro comunicato contro Fossi, Giani e Furfaro

Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le litiIl Partito Democratico toscano si trova in una fase di incertezza, tra l’attesa di Fossi e la discussione tra congresso e percorso partecipato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Porta contro Fossi: Città commissariata? È solo colpa del Pd; Incidente tra due auto in viale Trieste, le vetture finiscono nei fossi: quattro feriti, due sono gravi; Calamai: Scudetto? Fossi in Chivu e Conte farei di tutto per non…; Ho allattato, cullato e amato mio figlio per 16 anni. Ora mi guarda come se fossi un’estranea. E io, nel silenzio della mia stanza, penso: ‘Se solo andasse via….

Ci abbiamo sperato fino all'ultimo, sorella, che tu fossi ancora viva. Che ti fossi messa in salvo magari dalla porta sul retro che tante donne salva nei film. E invece no. Il territorio piange due donne splendide unite nel nome, nel luogo e nel tragico destino: esse - facebook.com facebook