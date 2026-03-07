Il Partito Democratico risponde alle dichiarazioni della sottosegretaria Borgonzoni, definendo i suoi toni inaccettabili. La replica arriva dopo le critiche mosse dalla rappresentante della destra, che aveva commentato alcune scelte della città. La discussione si inserisce in un clima di continui scambi tra le forze politiche, con attacchi che si susseguono quotidianamente. Bologna, nel frattempo, ha già preso una decisione nel 2020.

Bologna, 7 marzo 2026 – “Non passa giorno senza un attacco della destra a Bologna e ai bolognesi. Un giorno Bignami, l'altro Piantedosi, oggi la sottosegretaria Borgonzoni”. Il contrattacco del Pd La dura replica alle affermazioni della sottosegretaria alla Cultura, arriva dal segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani: “La sottosegretaria Borgonzoni parla del sindaco di Bologna come di un grande male da cui la città dovrebbe liberarsi. Parole vergognose, toni inaccettabili”. E poi l’affondo di Tosiani: “Cara sottosegretaria, voleva già 'liberare’ l'Emilia-Romagna nel 2020, lo ricordiamo tutti. Ma questa terra, questa città è libera da 80 anni, grazie al sacrificio di donne e uomini, che si opposero al nazifascismo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il contrattacco del Pd a Borgonzoni: “Toni inaccettabili. Bologna ha fatto la sua scelta nel 2020”

Uomini e Donne, anticipazioni del 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua sceltaDopo settimane di esterne e confronti tra le ultime corteggiatrici, il tronista ha annunciato la sua scelta finale in studio, tra emozioni, applausi...

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: è ErnestoCristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del...