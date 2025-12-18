Taiwan gli Usa annunciano vendita record di armi all’isola

Gli Stati Uniti annunciano una delle vendite di armi più consistenti a Taiwan, con un pacchetto del valore di oltre 11 miliardi di dollari. Mentre Donald Trump rivolgeva il suo discorso alla Nazione, il Dipartimento di Stato ha reso noto questa importante iniziativa, sottolineando l'impegno americano nel rafforzare la difesa dell’isola in un contesto di crescente tensione nella regione.

Mentre nella notte tra mercoledì e giovedì il Presidente americano Donald Trump teneva il suo discorso alla Nazione, il Dipartimento di Stato annunciava un pacchetto di vendite di armamenti a Taiwan per oltre 11 miliardi di dollari. Il più grande pacchetto di armi mai fornito dagli Stati Uniti all’isola rivendicata dalla Cina. Stando a quanto riportato da Reuters, l’annuncio è arrivato dopo un viaggio a sorpresa del ministro degli Esteri taiwanese Lin Chia-lung nella zona di Washington, effettuato la scorsa settimana per incontrare funzionari statunitensi. Cosa prevede il pacchetto. Nel concreto, gli Stati Uniti forniranno 82 sistemi di artiglieria a razzo ad alta mobilità, noti come HIMARS, che hanno mostrato la loro utilità sul campo di guerra ucraino, dove grazie alla loro alta mobilità e ai razzi intelligenti utilizzati sono riusciti a creare più di un grattacapo per Mosca. 🔗 Leggi su Panorama.it

