Michelle Hunziker torna in tv con “The 1% Club”, il nuovo game show di Canale 5. La conduttrice svizzera prende il timone di un programma che mira a coinvolgere gli spettatori con domande di cultura generale e sfide divertenti. La rete continua a puntare sull’intrattenimento leggero, cercando di conquistare un pubblico sempre più ampio.

Canale 5 continua a puntare sull’intrattenimento, alternando varietà e quiz per conquistare il pubblico. Tra le novità in arrivo c’è un game show che vedrà protagonista Michelle Hunziker in prima serata: The 1% Club, format originale della BBC inglese già trasmesso con successo in altri Paesi. La notizia, anticipata da Dagospia, rivela che il programma, inizialmente pensato per Max Giusti, sarà ora condotto dalla celebre conduttrice svizzera. Le registrazioni prenderanno il via a febbraio e il progetto prevede una prima fase di quattro puntate in prime time su Canale 5. Come funziona “The 1% Club”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Michelle Hunziker al timone di “The 1% Club”: il nuovo game show di Canale 5

Approfondimenti su Michelle Hunziker

Canale 5 torna in prima serata con un nuovo game show condotto da Michelle Hunziker.

Anna Tatangelo ha fatto il suo show al compleanno di Michelle Hunziker.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Michelle Hunziker

Argomenti discussi: Michelle Hunziker debutta in un nuovo quiz serale: ecco dove seguirla e di cosa si tratta; Grande Fratello Vip, ci siamo: doppia conduzione (super) e svolta sul cast. C’entra anche Gerry Scotti; Michelle Hunziker torna su Canale 5 per sostituire Max Giusti: tutti i dettagli sul nuovo programma; Michelle Hunziker torna in tv con The 1% Club, il nuovo quiz su Canale 5 al posto di Max Giusti - fem.

Michelle Hunziker sostituisce Max Giusti: ecco il nuovo show che condurrà su Canale 5Michelle Hunziker torna nella prima serata di Canale 5 con un nuovo programma che avrebbe dovuto condurre Max Giusti: ecco quale. mondotv24.it

Michelle Hunziker torna su Canale 5 per sostituire Max Giusti: tutti i dettagli sul nuovo programmaMichelle Hunziker è pronta a tornare in tv con un nuovo programma. La conduttrice svizzera, che ha da poco compiuto 49 anni, non sarà al timone del Grande Fratello VIP come dicevano alcune voci che ci ... affaritaliani.it

Anna Tatangelo canta al compleanno di Michelle Hunziker: duetto inaspettato tra la cantante sorana e la figlia della showgirl, Aurora Ramazzotti x.com

In un video per pubblicizzare il suo nuovo podcast, Aurora Ramazzotti in macchina con Michelle Hunziker dice: "Mia madre mi sta accompagnando dallo psicologo, grazie mamma. Ci vado anche per colpa tua". E Michelle risponde: "Ma dai, sei una pirla". Sch - facebook.com facebook