La modernizzazione agricola in Cina ha portato a un aumento della produttività dei terreni nel 2025. La causa principale è l’adozione di nuove tecniche e tecnologie che migliorano la resa delle colture. Grazie a questi investimenti, sono stati sviluppati più terreni ad alta produttività, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo progresso aiuta a soddisfare la domanda alimentare crescente nel paese. Le autorità agricole continuano a spingere per ulteriori avanzamenti in questo settore.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025 la Cina ha creato più terreni agricoli ad alta produttività grazie ai continui e solidi progressi compiuti nel 2025 nell’ambito degli sforzi di modernizzazione agricola nel Paese. Secondo i dati del ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, lo scorso anno la Cina ha completato la costruzione e la ristrutturazione di 75,68 milioni di mu (5,05 milioni di ettari) di terreni agricoli ad alta produttività, portando la superficie totale nazionale a superare il miliardo di mu. Questo tipo di terreni è rappresentato da superfici coltivate generalmente ben attrezzate con infrastrutture e in grado di garantire rese stabili ed elevate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

