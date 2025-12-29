Legge di Bilancio 2026 approvata | stop supplenze brevi 1.500 euro per scuole paritarie Carta valore per neodiplomati voucher istituti paritari e bonus libri per le superiori LO SPECIALE

La Legge di Bilancio 2026 è stata approvata alla Camera dei Deputati, confermando le misure annunciate. Tra queste, lo stop alle supplenze brevi, il contributo di 1.500 euro per le scuole paritarie, la “Carta valore” per i neodiplomati, voucher per gli istituti paritari e bonus libri per le scuole superiori. Qui trovate un’analisi dettagliata delle novità e delle disposizioni principali.

Legge di Bilancio approvata con voto di fiducia alla Camera dei Deputati. Nel testo definitivo sono state confermate tutte le misure anticipate dalla nostra redazione. La manovra include disposizioni di rilievo che interessano studenti, famiglie e personale, come l'introduzione di un contributo per l'acquisto dei libri scolastici per le scuole secondarie di secondo grado destinato alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro e l'attivazione del voucher a sostegno delle famiglie che scelgono l'istruzione paritaria, con contributi fino a 1.500 euro per studente. Di seguito, i provvedimenti di maggiore interesse.

