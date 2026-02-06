Sostegno psicologico studenti via libera al voucher da 250 euro I Presidi | Segnale concreto di attenzione

È ufficiale: gli studenti delle scuole medie e superiori potranno ricevere un voucher da 250 euro per il sostegno psicologico. Il governo ha approvato lo stanziamento di dieci milioni di euro per il 2025, un aiuto concreto che i presidi delle scuole accolgono come un segnale di attenzione reale verso i giovani.

Via libera al voucher da 250 euro per il sostegno psicologico agli studenti di medie e superiori, con 10 milioni stanziati per il 2025. Il presidente Anp Giannelli definisce la misura un "segnale concreto" di attenzione al benessere dei ragazzi, fondamentale per la prevenzione del disagio scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Sostegno Psicologico Studenti

Riccione introduce il voucher sport, un'iniziativa dell’amministrazione comunale con un investimento di 30mila euro, finalizzata a sostenere le attività motorie e sportive dei giovani.

La Legge di Bilancio introduce un nuovo voucher fino a 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sostegno Psicologico Studenti

Argomenti discussi: Nelle scuole di Roma e del Lazio arriva lo psicologo: dalla Regione via libera al progetto; Bonus psicologo, uno studente su tre chiede supporto per l'ansia; Frana Niscemi, per gli studenti che non potranno rientrare a scuola ci sarà il supporto psicologico; Università Teramo, counseling psicologico per studenti disabili e con Dsa.

Regioni: al via il nuovo sostegno psicologico per gli studentiPrende il via il nuovo servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti che, in via sperimentale, era stato finanziato dalla precedente Legge di Bilancio 2025 con uno stanz ... ansa.it

Sostegno psicologico a scuola, parte il nuovo servizio nazionale per gli studenti delle medie e delle superioriVoucher da 250 euro e colloqui a distanza per intercettare il disagio giovanile e prevenire l’abbandono scolastico ... giornalelavoce.it

Il presidente del governo vallesano ha chiesto il sostegno psicologico dopo l’incendio a Crans-Montana. facebook