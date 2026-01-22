Bonus casa in partenza 45.000 lettere dell’Agenzia delle Entrate | ecco perché

Tra il 2026 e il 2027, l'Agenzia delle Entrate invierà circa 45.000 lettere ai proprietari di immobili che hanno usufruito di bonus edilizi. Lo scopo è aggiornare le informazioni catastali sugli immobili e incentivare la regolarizzazione delle dichiarazioni catastali, contribuendo a migliorare la trasparenza e la correttezza dei dati immobiliari in Italia.

(Adnkronos) – L'Agenzia delle Entrate invierà 45.000 lettere, tra il 2026 e il 2027, ai proprietari di casa che hanno effettuato lavori di ristrutturazione beneficiando dei bonus edilizi, ''per far emergere gli immobili non aggiornati in catasto e favorire la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti''. Nel 'piano integrato di attività e organizzazione', pubblicato dall'Agenzia delle entrate nel 2025, si legge che ''il numero di segnalazioni per la regolarizzazione catastale degli immobili con interventi edilizi agevolati'', come il superbonus e gli altre agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, sono 20.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Da gennaio 2026 in arrivo migliaia di lettere: le manda l'Agenzia delle Entrate, ecco perché

Superbonus: arrivano migliaia di lettere dell'Agenzia delle entrate. Chi e come deve mettersi in regolaL'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare migliaia di lettere ai contribuenti coinvolti nel Superbonus, eseguendo verifiche dettagliate su interventi di ristrutturazione edilizia.

