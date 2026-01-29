L’Inter chiude al 10° posto | giocherà lo spareggio contro una di queste due squadre

L’Inter chiude la fase a gironi al decimo posto e dovrà affrontare uno spareggio contro una delle due squadre qualificate. Nonostante la vittoria per 2 a 0 in trasferta contro il Dortmund, la posizione in classifica non permette ai nerazzurri di passare direttamente ai sedicesimi di finale. Ora, devono prepararsi a un’ultima sfida che potrebbe decidere il loro cammino in questa competizione.

Niente da fare per l’Inter che vince a Dortmund per 2 a 0 ma chiude al decimo posto nella League Phase e sarà costretta ai sedicesimi di finale. Come da regolamento la 9a e la 10a giocheranno contro la 23a e 24a. Di conseguenza, alla luce della classifica finale, gli accoppiamenti sono: Inter (10a) e Real Madrid (9a) contro BodoGlimt (23a) o Benfica (24a) Il sorteggio ci sarà venerdì prossimo alle ore 12 in diretta da Nyon. L’andata dei sedicesimi è in programma.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita di Serie A tra Milan e Como, originariamente prevista per l’8 febbraio 2026 a Perth, Western Australia, si svolgerà invece allo stadio San Siro.

Argomenti discussi: Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; L’Inter chiude un acquisto in diretta TV, Boban a Marotta: Ci vediamo domani Beppe; Calciomercato in diretta: Inter, vicino il ritorno di Perisic. La Juve aspetta En-Nesyri; Inter-Pisa 6-2: gol e highlights. I nerazzurri dilagano in rimonta.

Diouf entra e in 5 minuti segna: l'Inter la chiude al 94' a DortmundSegui qui la diretta testuale di Borussia Dortmund-Inter su TMW L'Inter chiude la partita a Dortmund. Al quarto minuto di recupero Andy Diouf, entrato. tuttomercatoweb.com

SI PARTE A DORTMUND!!! Primo possesso per l'Inter...21:00Champions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Borussia Dortmund-Inter: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

@micki_taryan chiude il match e segna il 6-2 INTER - PISA #inter #interpisa #forzainter #fcinter #interisti - facebook.com facebook

L'Inter chiude in vantaggio i primi 45 minuti di #InterBologna x.com